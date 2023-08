Ross Barkley wraca do Premier League - zakontraktowanie środkowego pomocnika potwierdził beniaminek angielskiej ekstraklasy - Luton Town.

IMAGO / Andy Rowland Na zdjęciu: Ross Barkley

Ross Barkley w kampanii 2022/2023 był piłkarzem francuskiej Nicei

Środkowy pomocnik wcześniejsze lata spędził na angielskich boiskach

Wychowanek Evertonu wraca do Premier League – zagra w Luton Town

Oficjalnie: Ross Barkley podpisał kontrakt z Luton Town

Luton Town w mediach społecznościowych pochwaliło się zakontraktowaniem Rossa Barkleya. Środkowy pomocnik przechodzi do beniaminka Premier League na zasadzie wolnego transferu z Nicei, gdzie spędził sezon 2022/2023.

Dla 29-latka to powrót do ligi angielskiej, gdzie występował przez niemal całą dotychczasową karierę. 33-krotny reprezentant Synów Albionu w 2018 roku przeszedł do Chelsea, jednak nie podbił serc kibiców na Stamford Bridge.

Rossa Barkleya zdecydowanie lepiej pamiętają sympatycy Evertonu, którego doświadczony zawodnik jest wychowankiem.