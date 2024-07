Wisła Kraków ma nowego napastnika. Do drużyny dołączył Łukasz Zwoliński, który w ramach transferu definitywnego pożegnał się z Rakowem Częstochowa.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Łukasz Zwoliński

Wisła ma nowego napastnika. Transfer z Rakowa

Wisła Kraków dopięła czwarty letni transfer. Do tej pory wzmocnili ją Olivier Sukiennicki, Rafał Mikulec oraz Giannis Kiakos. W poniedziałek oficjalnie ogłoszono, że do pierwszoligowca dołączył Łukasz Zwoliński. Snajper przez ostatni rok był związany z Rakowem Częstochowa, występując chociażby w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Zwoliński trafił do Wisły w ramach transferu definitywnego. Podpisał z nią dwuletnią umowę, ważną do 2026 roku.

Wracający do Rakowa Marek Papszun postanowił zrezygnować ze Zwolińskiego, który otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Po 31-latka zgłosiła się Wisła Kraków, która po odejściach Szymona Sobczaka i Michała Żyry miała w kadrze tylko jednego napastnika. Zwoliński będzie mógł teraz stworzyć w pierwszej lidze zabójczy duet z Angelem Rodado.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



Hot news! 👀 Łukasz Zwoliński wzmacnia linię ataku Białej Gwiazdy! Umowa zawodnika będzie obowiązywać do 2026 roku. Zwolak, witamy i życzymy powodzenia w Wiśle! 👊



🔗 https://t.co/evZqvZxhoH pic.twitter.com/1jEc9WG0iL — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 15, 2024

Kluby miały pewne problemy w procesie negocjacyjnym, ale wreszcie doszły do porozumienia. Zwoliński dołącza do Wisły Kraków jeszcze przed startem ligowego sezonu. Biała Gwiazda ma za sobą pierwszy mecz w ramach eliminacji do Ligi Europy, a inauguracja rozgrywek ligowych została przesunięta w czasie o tydzień. Zwoliński zapewne będzie gotowy, aby pomóc drużynie Kazimierza Moskala już na samym początku.

