Majestic Media Ltd / Alamy Na zdjęciu: Levis Pitan

Levis Pitan wzmocnił szeregi Piasta Gliwice. Oficjalne potwierdzenie

Piast Gliwice w mediach społecznościowych pochwalił się sprowadzeniem nowego zawodnika. Piastunki poważnie wzmocniły linię obrony, ponieważ do zespołu Niebiesko-Czerwonych przeszedł Levis Pitan.

19-letni stoper przeprowadził się do Piasta Gliwice na zasadzie transferu definitywnego z Sheffield United. Strony związały się trzyletnim kontraktem, obowiązującym do końca czerwca 2027 roku.

Mierzący 186 centymetrów wzrostu defensor występował w akademii angielskiego klubu od lipca 2021 roku, gdy trafił do szkółki popularnych The Blades z Coventry City. Warto dodać, że Levis Pitan jest młodzieżowym reprezentantem Polski, a w drużynie do lat 19 rozegrał 9 meczów.

O perspektywicznego zawodnika w ostatnim czasie zabiegała również Bruk-Bet Termalica Nieciecza, jednak piłkarz ostatecznie wybrał Piasta Gliwice.

– Cieszę się, że dołączyłem do Piasta. Chciałem trafić do Ekstraklasy i jestem zadowolony, że tak właśnie się stało. Podoba mi się ten klub, kibice i styl gry zespołu. Myślę, że to dobre miejsce, aby zrobić kolejny krok w mojej karierze – powiedział po parafowaniu umowy Levis Pitan, cytowany przez klubowe media.

– Moim celem jest szybka aklimatyzacja i jak najczęstsza gra dla tych barw. Chciałbym się dalej rozwijać i chciałbym pomóc Piastowi w osiąganiu jak najlepszych wyników – dodał nowy obrońca ekstraklasowej drużyny.