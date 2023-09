IMAGO / Mateusz Słodkowski / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Michał Nalepa

Michał Nalepa od sezonu 2022/2023 występuje w lidze tureckiej

28-letni pomocnik odszedł z Sakaryasporu i dołączył do Corum

Były zawodnik Arki Gdynia pozostanie zatem na tamtejszym drugim poziomie rozgrywkowym

Michał Nalepa kontynuuje karierę w drugiej lidze tureckiej

Michał Nalepa nie ma zamiaru wracać do Polski i kolejny sezon również spędzi w Turcji. Środkowy pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przeszedł z Sakaryasporu do Corum, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez oba wspomniane kluby.

Wychowanek Arki Gdynia związał się nowym pracodawcą umową obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku. 28-latek tym samym pozostanie na drugim poziomie rozgrywkowym w Turcji, gdzie rozegrał do tej pory 60 meczów, strzelił 4 bramki i zaliczył 18 asyst.

Mierzący 170 cm wzrostu zawodnik przed wyjazdem nad Bosfor występował w Jagiellonii Białystok.