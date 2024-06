Oficjalnie: Jagiellonia Białystok traci Wdowika. Piłkarz ma nowy klub

Bartłomiej Wdowik za 1,5 miliona przechodzi z Jagiellonii Białystok do ekipy SC Braga. W umowie 23-latka jest wpisana kwota wykupu w wysokości 50 milionów euro.

Wdowik za 1,5 miliona przechodzi do ekipy SC Braga

Bartłomiej Wdowik to jedno z największych indywidualnych odkryć minionego sezonu w PKO Ekstraklasie. Lewy wahadłowy Jagiellonii Białystok zachwycał nie tylko samą grą, ale i liczbami oraz golami, które zdobywa głównie ze stałych fragmentów gry lub też po magicznych uderzeniach z dystansu. 23-latek w kampanii 2023/24 zdobył jedenaście goli oraz zanotował siedem asyst.

Nie może więc dziwić fakt, że zyskał zainteresowanie w oczach innych, zagranicznych klubów. Już zimą mówiło się o tym, że jego sprowadzeniem interesuje się Galatasaray. Wówczas jednak na plotkach o transferze do Stambułu się skończyło. Teraz jednak sytuacja ma się inaczej, bowiem w bardzo szybkim tempie rozwinął się temat transferu Wdowika do zespołu SC Braga.

Wczoraj lewy wahadłowy Jagi wyjechał do Portugalii na testy medyczne, a już dzisiaj klub oficjalnie poinformował, że Bartłomiej Wdowik podpisał z zespołem umowę do końca czerwca 2028 roku. Jak czytamy w komunikacie ekipy z Półwyspu Iberyjskiego, Jagiellonia sprzedała Wdowika za 1,5 miliona euro. Jednak kolejne 200 tysięcy euro może trafić do Białegostoku po osiągnięciu pewnych warunków przez piłkarza. W kontrakcie zawarto również 50 milionową kwotę wykupu oraz zagwarantowano białostoczanom 10 procent prowizji od następnego transferu Polaka.

