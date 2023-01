Bamba Dieng i Terem Moffi w styczniu mogą zamienić się klubami, donosi Sky Sports. Senegalczyk ma trafić do Lorient, natomiast Nigeryjczyk powędruje do Olimpique Marsylia. Bamba Dieng i Terem Moffi są łączeni z przeprowadzkami ze swoich obecnych klubów Olimpique Marsylia i Lorient mają zamiar wymienić się napastnikami Na przeszkodzie stoją niejasne plany Moffiego Dieng do

Czytaj dalej…