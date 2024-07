Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Leny Yoro naciska Lille na transfer do Realu Madryt

Real Madryt to klub, o którym marzy każdy młody piłkarzy. Nic więc dziwnego, że Leny Yoro, który pozostaje w orbicie zainteresowań Królewskich, wstrzymuje rozmowy z innymi klubami. Wszystko po to, aby Królewscy mogli jako pierwsi negocjować kwotę transferu z obecną drużyną piłkarza – OSC Lille. Francuz jasno podkreślił, że gra w barwach 15-krotnego triumfatora Ligi Mistrzów to jego największe marzenie z dzieciństwa.

Wiadomo już, że Leny Yoro nie przedłuży wygasającej w czerwcu przyszłego roku umowy z Lille. W związku z tym letnie okno transferowe to ostatni dzwonek dla klubu Ligue 1, aby zarobić na sprzedaży wychowanka. Fabrizio Romano poinformował, że zawodnik dał pierwszeństwo Realowi w rozmowach z Lille i czeka, aż kluby dojdą do porozumienia.

18-letni stoper znalazł się na celowniku nie tylko Realu Madryt. O jego transferze marzą również Liverpool i Paris Saint-Germain. Aczkolwiek w przypadku obu klubów są one tylko opcją rezerwową na wypadek fiaska w rozmowach na linii Madryt – Lille.

Kwota transakcji za sprowadzenie utalentowanego obrońcy może zamknąć się w okolicach 40 milionów euro. Dla francuskiego zespołu taka suma to złoty interes, biorąc pod uwagę fakt, że od stycznia Yoro mógłby negocjować z dowolnym klubem i odejść na zasadzie wolnego transferu w lipcu przyszłego roku.

W poprzednim sezonie Francuz rozegrał aż 44 spotkania, w których trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.