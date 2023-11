IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Castello Lukeba

Manchester United od dłuższego czasu rozgląda się za nowym obrońcą

Na celowniku “Czerwonych Diabłów” znalazł się Castello Lukeba

Francuz już latem mógł trafić na Old Trafford

Castello Lukeba w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United w przyszłości chciałby wzmocnić środek defensywy. Dziennikarze “Bilda” uchylili rąbka tajemnicy w związku z tą sprawą. Otóż Castello Lukeba wzbudził zainteresowanie “Czerwonych Diabłów”. Co ciekawe, Francuz już latem mógł zawitać na Old Trafford, ale ostatecznie trafił do Lipska.

Wychowanek Olympique’u Lyon związał się z niemieckim klubem pięcioletnią umową. Władze Manchesteru United będą musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby przekonać “Czerwone Byki” do zaakceptowania oferty. W ostatnim czasie skauci “Czerwonych Diabłów” z bliska przyglądali się poczynaniom 20-latka w Bundeslidze.

Castello Lukeba miał trudne zadanie po przyjściu do Lipska. Musiał wejść w buty Josko Gvardiola. Młodzieżowemu reprezentantowi Francji udało się to bardzo szybko. Dziś jest kluczowym elementem w układance Marco Rose.

Sprawdź także: Stoper rewelacji Bundesligi z opcją transferu do Premier League