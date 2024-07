Nowy cel United. Zdobył piękną bramkę na Euro

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Morten Hjulmand

Man United rusza po reprezentanta Danii

W kwestii przeprowadzki Manuela Ugarte na linii Manchester United – Paris Saint-Germain pojawiły się pewne komplikacje. Czerwone Diabły są zainteresowane transferem reprezentanta Urugwaju, ale niekoniecznie chcą spełniać wymagania Paryżan. PSG nie zamierza negocjować wysokiej kwoty odstępnego, dlatego w tym momencie porozumienie wydaje się niemożliwe.

Manchester jest przygotowany na fiasko w rozmowach z mistrzami Francji. Klub z Old Trafford już wie, kto “zastąpi” Ugarte. Na celowniku ekipy z Premier League znalazł się Morten Hjulmand. 25-latek zaledwie rok temu dołączył do Sportingu. Lizbońskie Lwy sprowadziły go z Lecce za 19,5 miliona euro. Teraz środkowy pomocnik jest wyceniany na ponad dwa razy tyle.

Hjulmand z dobrej strony pokazał się na Euro 2024. Reprezentant Danii rozgrał trzy mecze i zdobył jedna bramkę. To trafienie padło w spotkaniu z Anglią w drugiej kolejce fazy grupowej. W 34. minucie wychowanek Kopenhagi otrzymał podanie od Victora Kristiansena i zaskoczył Jordana Pickforda kapitalnym uderzeniem z dystansu.

W poprzednim sezonie Hjulmand rozegrał łącznie 49 spotkań w koszulce Sportingu, który został mistrzem Portugalii. Jego dorobek ofensywny to cztery gole i cztery ostatnie podania.