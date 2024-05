Niepewna przyszłość Sergi Roberto w Barcelonie. Czy Flick zatrzyma kapitana?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sergi Roberto

Sergi Roberto latem może opuścić FC Barcelonę

Pomimo tego, że przedłużenie kontraktu z Sergi Roberto było bliskie sfinalizowania, gdy Xavi był na stanowisku, FC Barcelona obecnie wstrzymała proces prolongowania umowy, która została uzgodniona kilka tygodni temu. Według “Mundo Deportivo”, spodziewane przybycie Hansiego Flicka i trwający proces planowania działań na rynku transferowym opóźniło finalizację rozmów z kapitanem Dumy Katalonii.

Obie strony przyznają, że sytuacja utknęła w martwym punkcie. Blaugrana zobowiązała się do jak najszybszego przesłania niezbędnych dokumentów, aby sfinalizować umowę już kilka tygodni temu. Jednak agent Sergi Roberto, Josep Maria Orobitg, oraz dyrektor sportowy Deco odbyli ostatnie produktywne spotkanie na początku maja. Od tego czasu nie nastąpił żaden postęp.

Pod wodzą Xaviego odnowienie kontraktu kapitana Barcelony wydawało się pewne, biorąc pod uwagę, co dawał w szatni i wszechstronność, która przemawiała do sztabu szkoleniowego. Teraz sytuacja wydaje się obracać o 180 stopni, z Roberto tracącym jednego z największych zwolenników i admiratorów. Mimo to weteran odrzucił propozycje z kilku klubów, zarówno z La Liga, jak i z innych lig i czeka na ruch ze strony klubu. Zawodnik otwarcie przyznaje, że chciałby kontynuować karierę w Barcelonie i wygląda na to, że dopóki klub definitywnie go nie odrzuci to on nie przyjmie innej oferty.

