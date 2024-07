Nieoczekiwany klub Premier League rozważa transfer Federico Chiesy

Federico Chiesa latem najpewniej opuści Juventus. Jak przekazał serwis Area Napoli, do walki o transfer Włocha dołącza Tottenham.

Cristiano Barni / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa na liście Tottenhamu

Sezon 2023/2024 mógł być dla Federico Chiesy ostatnim w barwach Juventusu. W mediach coraz głośniej mówi się o odejściu Włocha, a zainteresowanych nie brakuje. Ponoć za skrzydłowego trzeba zapłacić około 30 milionów euro – takie informacje przekazał dziennikarz Romeo Agresti.

Stara Dama pod wodzą Thiago Motty liczy na rozpoczęcie nowego rozdziału i w tych planach raczej nie ma miejsca dla Chiesy. Znany piłkarz nie spełnia pokładanych w nim nadziei, a na dodatek efektywny rozwój uniemożliwiają mu częste kontuzje. Najwyraźniej Bianconeri uznali, że nastąpił właściwy moment na sprzedaż skrzydłowego. W ten sposób klub chce odzyskać przynajmniej część zapłaconej za niego kwoty.

Do tej pory 27-latek był łączony z takimi klubami jak m.in.: Roma, Napoli, Liverpool, Chelsea oraz Arsenal. Tymczasem serwis Area Napoli informuje, że kolejnym kandydatem do zakontraktowania Włocha jest Tottenham. Koguty w ostatnich latach robiły interesy z Juventusem, przeprowadzając transfery Bentancura oraz Kulusevskiego. Wydaje się, że kluby mają ze sobą dobre stosunki, co ułatwiłoby rozmowy ws. przenosin Federico Chiesy.

Tottenham wysłał dopiero wstępne zapytanie i nie wiadomo, czy zdecyduje się na wyłożenie kwoty w granicach 25-30 milionów euro. Rozwoju sytuacji można się spodziewać w najbliższych tygodniach.

