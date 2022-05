fot. PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Alvaro Morata to zawodnik, którego przyszłość jest bardzo niejasna. Hiszpan ma kontrakt ważny z Atletico Madryt do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem aktualnie jest na wypożyczeniu do Juventusu. Sport twierdzi, że bliski pozyskania piłkarza jest natomiast Arsenal.

Arsenal ma ambitne plany na letnie okno transferowe

Klub z Londynu chce przede wszystkim wzmocnić się w ofensywie

Sport twierdzi, że szeregi Kanonierów może zasilić Alvaro Morata

Morata wróci do Premier League?

Alvaro Morata ma za sobą kampanię, w której rozegrał 48 meczów. Strzelił w nich 12 goli, a ponadto zaliczył dziewięć asyst. 29-latek jest wypożyczony do Juve do końca czerwca tego roku z Atletico Madryt. Przedstawiciel Serie A ma możliwość wykupienia zawodnika na stałe. Niemniej mało prawdopodobne jest, aby władze Starej Damy skorzystały z opcji zakontraktowania Moraty.

Sport twierdzi, że latem zawodnik może wrócić do Premier League. Wpływ na taki obrót wydarzeń może mieć fakt, że Arsenal jest w trakcie poszukiwania nowego napastnika. Menedżer Kanonierów Mikel Arteta podobno widzi w składzie swojej drużyny Moratę, który mógłby kosztować stołeczną ekipę mniej więcej 30 milionów euro.

Zobacz także:

Poszukiwania nowego zawodnika ataku w Arsenalu wynikają z tego, że z klubem najpewniej niebawem pożegna się Alexandre Lacazette. Reprezentant Hiszpanii to jednak zawodnik, który nie tylko przykuł uwagę władz The Gunners. Morata znajduje się też na celowniku FC Barcelony, która była blisko sfinalizowania transakcji z udziałem piłkarza już zimą. Xavi nawet rozmawiał z zawodnikiem. Ostatecznie wybór Katalończyków padł na Pierre’a-Emericka Aubameyanga.

Ostatnio natomiast światło dzienne ujrzał fakt, że kilka dni temu Mateu Alemany, dyrektor działu zawodowego FC Barcelony, spotkał się z Gilem Marínem i według niektórych informacji prowadził rozmowy w sprawie wymiany zawodników dotyczącej Antoine’a Giezmanna i Moraty, która jednak nie dojdzie do skutku. Priorytetem dla Barcy jest na dzisiaj Robert Lewandowski z Bayernu Monachium.

Czytaj więcej: Arsenal celuje w dwóch zawodników Man City