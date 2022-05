Pressfocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański poinformował o rozstaniu z Dynamo Moskwa. Polak może trafić to Bundesligi, o czym opowiedział Czesław Michniewicz.

Tego lata Sebastian Szymański zmieni klub

Polak nie zdecydował jeszcze, gdzie będzie grał

Czesław Michniewicz zdradził, w którym klubie możemy zobaczyć 23-latka

Szymański ma w czym wybierać

Trzy lata temu Sebastian Szymański zamienił Legię Warszawa na Dynamo Moskwa. W lidze rosyjskiej Polak rozwinął się bardzo mocno. Dla tego klubu rozegrał 86 spotkań. Strzelił w nich 8 goli oraz zaliczył 17 asyst. 23-latek nie poprawi już swojego bilansu, ponieważ zapowiedział opuszczenie Dynamo w skutek agresji Rosji na Ukrainę

– Jeśli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, to jak mówiłem na poprzednim zgrupowaniu, zabrał wszystkie swoje rzeczy i nie zamierza wracać do Moskwy. Pożegnał się z kolegami. Nie wiem do końca, gdzie wyląduje – stwierdził na konferencji prasowej Czesław Michniewicz. Jego podopieczny zdecydowanie nie narzeka na brak zainteresowania.

– Propozycji jest kilka, pamiętajmy, że jego trener przechodzi do zespołu z Bundesligi, a Sebastian Szymański był jego ulubionym piłkarzem. Wiem, że zainteresowanie ze strony Herthy już jest – przyznał selekcjoner.

– Czy Sebastian wybierze ten kierunek? Na dzisiaj nie możemy niczego przesądzać, potrzeba trochę czasu. Po zgrupowaniu usiądą z Mariuszem Piekarskim i wybiorą optymalny kierunek dla tego zawodnika. Szymański jest świadomy swojej pozycji – uzupełnił Michniewicz. Hertha mimo ogromnych pieniędzy, które wydał jej właściciel, przed spadkiem z Bundesligi uratowała się dopiero po barażach przeciwko HSV.

