Arsenal plonuje na transfer Leroya Sane

Arsenal myśli w tym sezonie o realnej walce o mistrzostwo Anglii. Ekipa Mikela Artety do tej pory w ostatnich sezonach była blisko tego tytułu, ale zawsze czegoś brakowało i na ostatniej prostej zespół z Londynu wyprzedzał Manchester City. Aby w tym sezonie było zupełnie inaczej, klub wicemistrzów Premier League chce w tym okienku transferowym solidnie wzmocnić kadrę.

Jak do tej pory głównym celem transferowym dla Arsenalu był Riccardo Calafiori, który ostatecznie po długich i dość zawiłych negocjacjach dołączył do Kanonierów. Tym samym solidne wzmocnienie defensywy Arteta ma już za sobą, ale wkrótce być może dojdzie do transferu kolejnej gwiazdy.

Według informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze “Sky Sports DE”, Arsenal bacznie przygląda się sytuacji Leroya Sane w Bayernie Monachium. Kanonierzy widzieliby w reprezentancie Niemiec kolejny duży transfer, który miałby dojść do skutku tego lata. Ochoczo do takiego ruchu podchodzi sam szkoleniowiec, który zna się z 28-latkiem ze wspólnej pracy w Manchesterze City.

Skrzydłowy obecnie związany jest umową do końca czerwca 2025 roku z drużyną Bayernu Monachium, ale nie jest przesądzone czy w barwach Die Roten pozostanie, choć jest taka chęć ze strony Niemców. W minionym sezonie Sane rozegrał 42 mecze, w których zdobył 10 goli i zanotował 13 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.

