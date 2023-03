PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons w lipcu odszedł z Paris Saint-Germain

Holender trafił do ojczyzny

19-latek znakomicie spisuje się w barwach PSV

Simons nie wróci do PSG?

Xavi Simons w lecie 2022 roku rozstał się z Paris Saint-Germain i podpisał umowę z PSV Eindhoven. Wychowanek FC Barcelony związał się z drużyną Boeren kontraktem ważnym aż do 2027 roku. W koszulce 24-krotnych mistrzów Holandii Simons zaliczył w tym sezonie 36 spotkań, strzelił 14 goli i zanotował siedem asyst.

Paryżanie mają opcję odkupu nastolatka, jednak ten niekoniecznie chce wracać do stolicy Francji. – Podpisałem z PSV Eindhoven kontrakt na pięć lat i jestem bardzo szczęśliwy. Nie wiem co może się wydarzyć w przyszłości. To prawda, że PSG ma opcję wykupu, ale to zależy ode mnie. W końcu to ja mam ostatnie zdanie.

W kontekście przyszłości Holendra wypowiedział się także Marcel Brands, dyrektor klubu z Eindhoven:

– Nie sądzę, żeby na 100% wrócił do Paris Saint-Germain. Jestem przekonany, że po prostu zagra tutaj także przyszłym roku. Będziemy z nim pracować i zobaczymy, czy uda nam się usunąć tę klauzulę, którą dysponuje PSG. Niee tylko oni o nim myślą. Jestem pewny, że on marzy o Premier League.