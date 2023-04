Nicolo Barella to bez wątpienia gwiazda Interu Mediolan. Włoski pomocnik dał popis swoich umiejętności w dwumeczu z Benfiką. Jednak przyszłość 26-latka w Mediolanie nie jest jasna. Zawodnik może opuścić klub, a powodem tego jest potencjalny brak awansu do Ligi Mistrzów.

Nicolo Barella opuści Stadio Giuseppe Meazza?

Nicolo Barella był bohaterem Interu w dwumeczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów z Benfiką. Włoski pomocnik w obu spotkaniach wpisał się na listę strzelców, a także na swoich barkach dźwigał ciężar drużyny. 26-latek jest bez wątpienia jedną z największych gwiazd nie tylko w Interze, ale również całej Serie A. Nic dziwnego, że od dłuższego czasu interesują się nim inne wielkie kluby.

Przyszłość Barelli wcale nie musi być pisana w barwach czarno-niebieskich. Portal “Tuttomercatoweb” donosi, że pomocnik może po sezonie opuścić szeregi Interu Mediolan, jeśli klub nie awansuje do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Oczywiście ekipa Simone Inzaghiego jest ciągle o to w grze. Może przypieczętować udział zarówno drogą ligową, jak i również triumfem w Champions League. Bowiem “Nerazzurri” awansowali do półfinału rozgrywek, w którym zmierzą się z ich odwiecznym rywalem Milanem.

Mistrz Europy już od kilku miesięcy jest łączony z transferem do Liverpoolu. Jurgen Klopp przed sezonem chce wzmocnić środek, a 26-latek urodzony w Cagliari jest jednym z kandydatów, aby od sierpnia występować na boiskach Premier League. Barellą również interesuje się Paris Saint-Germain, do którego po sezonie prawdopodobnie przejdzie inny zawodnik Interu – Milan Skriniar.

