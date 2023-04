Milan Skriniar przeszedł w środę operację kręgosłupa we Francji. Zawodnik Interu zmagał się z kontuzją od dłuższego czasu i dopiero teraz poddał się operacji. Media spekulują, że miejsce zabiegu nie jest przypadkowe, bowiem piłkarz latem ma przejść do PSG.

Milan Skriniar przeszedł udaną operację kręgosłupa

Słowak zmagał się z tą kontuzją od dłuższego czasu

Wkrótce obrońca może zmienić barwy klubowe

Milan Skriniar musiał poddać się operacji kręgosłupa

Milan Skriniar przeszedł w środę operację kręgosłupa we Francji. Słowacki obrońca doznał kontuzji pleców podczas ligowego meczu z Bologną. Od tamtej pory 28-latek przechodził rehabilitację w Mediolanie, ale nie przynosiła ona pozytywnych rezultatów. Z tego względu udał się podczas przerwy reprezentacyjnej na konsultacje do słowackich lekarzy, a także do ośrodka we Francji, który specjalizuje się w leczeniu tego typu urazów. Inter wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie na swojej stronie klubowej.

– Milan Skriniar przeszedł wczorajszego dnia operację endoskopową na kręgosłupie lędźwiowym w “Clinique du Sport” w Merignac. Obrońca Nerazzurrich w najbliższych tygodniach będzie realizował program rehabilitacyjny – czytamy na stronie Interu.

Były obrońca Sampdorii już zimą mógł zasilić szeregi PSG, jednak francuski klub nie dogadał kwestii finansowej z Interem. Teraz przeprowadzka Skriniara do Paryża wydaje się być przesądzona. Bowiem działacze Paris Saint-Germain będą mogli negocjować kontrakt bezpośrednio ze Słowakiem i ponoć są już dogadani.

