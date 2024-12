Nico Williams nie chce transferu do Barcelony. Marzy o innym kierunku

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams woli transfer do Premier League

Nico Williams latem był priorytetem dla Barcelony, ale klub nie był w stanie przeprowadzić transferu z powodów finansowych. Finalnie zamiast niego do drużyny dołączył Dani Olmo. Po sześciu miesiącach zainteresowanie Blaugrany znacznie osłabło, co sprawia, że przyszłość Hiszpana coraz bardziej zmierza w stronę wyjazdu za granicę. Jak donosi „The Athletic”, zawodnik jest obecnie otwarty na nowe wyzwania, a Premier League wydaje się być jednym z głównych kierunków.

Wśród potencjalnych nabywców Nico Williamsa wymienia się przede wszystkim takie kluby jak Arsenal, Chelsea, Manchester United i Tottenham, ale także Bayern Monachium czy PSG. Odejście z Athletic Bilbao wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, zwłaszcza że negocjacje dotyczące nowej umowy nie przyniosły rezultatów. Klauzula wykupu skrzydłowego wynosi około 62 milionów euro, co sprawia, że jest on łakomym kąskiem dla europejskich gigantów.

Barcelona wciąż monitoruje sytuację Williamsa, ale nie jest już skłonna do walki o niego za wszelką cenę. Klub skupił się na alternatywach, takich jak Khvicha Kvaratskhelia z Napoli czy Rafa Leao z Milanu, choć ich transfery wydają się trudne do zrealizowania. Priorytetem Barcelony pozostaje pozyskanie młodego zawodnika, który wpasuje się w długoterminową strategię klubu. Mimo to, Blaugrana nie zamierza uczestniczyć w licytacjach finansowych, szczególnie w przypadku Nico Williamsa, chyba że sam zawodnik będzie nalegał na transfer, a na to się nie zanosi.