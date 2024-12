Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams zdecydował, że chce trafić do Barcelony

Nico Willimas łączony był z przenosinami do FC Barcelony już latem, ale wówczas na drodze do finalizacji długiej transferowej saki stanęły problemy finansowe oraz to, że sam piłkarz nie do końca był pewien, gdzie chce kontynuować swoją karierę. Wówczas miał on za sobą doskonały sezon oraz mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii, której był prawdziwą gwiazdą.

WIDEO: Lewandowski w Barcelonie nie gra o pieniądze i transfer

Teraz, już w czasie zimowego okienka transferowego wraca temat transferu Nico Williamsa. Zainteresowane pozyskaniem skrzydłowego Athleticu Bilbao są czołowe kluby w Europie, jak m.in. Paris Saint-Germain, ale okazuje się, że sam 22-latek już wybrał, gdzie chce grać. Według informacji przekazanych przez Toniego Juanmarti z hiszpańskiego dziennika “Sport”, Nico Williams chciałby dołączyć do Barcelony i to ten klub jest mu najbliższy.

Williams w tym sezonie rozegrał 23 mecze, w których zdobył w sumie dwa gole i zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro, a jego umowa z aktualnym zespołem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Skrzydłowy ma na koncie także 24 występy w reprezentacji swojego kraju.

Czytaj więcej: Lewandowski z pudłem sezonu! Barcelona przegrywa z Atletico po golu w doliczonym czasie! [WIDEO]