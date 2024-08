Nico Williams podpisze kontrakt z Barceloną. Sensacyjne wieści

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona pozyska Nico Williamsa w 2025 roku

Nico Williams to jeden z głównych bohaterów letniego okna transferowego. Skrzydłowy Athletiku Bilbao przez wiele tygodni był łączony przede wszystkim z przenosinami do Barcelony. Jednak ostatecznie negocjacje nie przebiegły po myśli Dumy Katalonii i piłkarz zdecydował się na pozostanie w obecnym klubie.

Mogłoby się wydawać, że temat transferu Williamsa ucichnie przynajmniej na kilka miesięcy. Tymczasem użytkownik Sergi288 na platformie X ponownie rozbudził wyobraźnię kibiców Blaugrany. Jest to socio Barcelony i wiele osób uznaje go za dobre źródło informacji w sprawach Dumy Katalonii.

Z informacji, które posiadam, coraz wyraźniej wynika, że ​​Nico Williams podpisze kontrakt z FC Barceloną w 2025 roku. Nie wykluczam stycznia. [@Sergi288] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 27, 2024

Według przekazanych wieści Nico Williams ostatecznie podpisze kontrakt z Barceloną, ale stanie się to w 2025 roku. Niewykluczone, że już w zimowym oknie rozmowy na temat transferu zostaną wznowione.

Czy to rzeczywiście możliwe? Wydaje się, że tak, bo aktualnie głównym problemem Barcy są sprawy finansowe. Jeśli do stycznia klub dogada się z koncernem Nike, to będzie miał dodatkowe fundusze na dokonanie wzmocnień. Ponadto zimą możliwe są kolejne odejścia z klubu, co pozytywnie wpłynie na obniżenie limitu wynagrodzeń.

Joan Laporta publicznie zadeklarował chęć pozyskania Williamsa, a więc akurat tej sprawy władze raczej nie wyrzucą w kąt. Prezydent Barcelony bardzo pozytywnie wypowiadał się o mistrzu Europy.

– Nico bardzo mi się podoba. Musimy pozwolić pracować ludziom, którzy są za to odpowiedzialni. Realizujemy ruchy, które zostały omówione z Flickiem. Pod względem finansowym Barcelona może sobie dzisiaj pozwolić na taki transfer, jak ten Nico Williamsa. To wynik ciężkiej pracy wykonanej przez ostatnie lata – deklarował szef Blaugrany na początku lipca.

