Wiele tematu w mediach sportowych poświęca się w ostatnich tygodniach drużynie PSG. Saga transferowa związana z Kylianem Mbappe dobiegła wreszcie końca po ty, jak Francuz zadeklarował, że zostaje w klubie. Według dziennika Sport z ekipą mistrza Francji pożegnać może się innym zawodnik. Zdaniem dziennikarzy FC Barcelonie zaoferowany został Neymar. Plotki wzmaga pojawienie się Brazylijczyka w stolicy Katalonii.

Brak pieniędzy na powrót Neymara

Temat potencjalnego powrotu Neymara do FC Barcelony pojawia się niemal co roku przy okazji letniego okienka transferowego. Do tej pory każde doniesienia związane z jego transferem okazywały się plotkami. Na pierwszy rzut oka wygląda, że podobnie jest i tym razem. W niedzielę Neymar pojawił się w Barcelonie, a media od razu rozpoczęły snucie spekulacji odnośnie celu wizyty piłkarza Paris-Saint Germain.

Według dziennika Sport, wobec przedłużenia kontraktu z Kylianem Mbappe Brazylijczyk nie jest w ekipie mistrza Francji niezbędny. Klub chciałby się go pozbyć, a napastnik podobno został zaoferowany FC Barcelonie. Nawet wobec pozytywnego nastawienia obu stron operacja nie wydaje się możliwa do przeprowadzenia. Klubu nie stać na zaoferowanie Neymarowi nawet w połowie tak wysokich zarobków, na jakie może liczyć w Paryżu.

Zarząd Blaugrany skupiony jest teraz na transferze Roberta Lewandowskiego, który również pochłonie sporą część budżetu. Barca chętnie przyjęłaby Neymara z powrotem, jednak według dziennika Sport, piłkarz oczekiwałby pensji rzędu 30 milionów euro netto rocznie, na co Katalończyków obecnie nie stać.

