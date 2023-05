PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Barcelona zdobyła w miniony weekend upragnione mistrzostwo Hiszpanii. Rzecz jasna, piłkarze z miejsca zaczęli celebrację sukcesu

Część piłkarzy w nocy z niedzieli na poniedziałek przeniosła imprezę do jednego z klubów nocnych. Tam spotkali Neymara, który znajdował się w stolicy Katalonii z okazji krótkiego urlopu

Temat powrotu Brazylijczyka do zespołu Blaugrany powraca podczas każdego okienka transferowego

Neymar świętował mistrzostwo Barcelony. Brazylijczyk liczy na powrót?

FC Barcelona w niedzielę wywalczyła swoje 27. mistrzostwo Hiszpanii. Triumf po czteroletniej przerwie smakował wyjątkowo, a zatem piłkarze z miejsca rozpoczęli świętowanie. W nocy po meczu z Espanyolem (4:2) cały zespół wraz ze sztabem celebrowali sukces w jednej z restauracji. Później część zawodników postanowiła przenieść się do klubu nocnego Carpe Diem.

Jak doniósł Gerard Romero z Jijantes – a po nim potwierdzili to dziennikarze katalońskiego Sportu – w tymże klubie gracze spotkali Neymara. Brazylijczyk przebywał w stolicy Katalonii z okazji krótkiego urlopu od obowiązków w Paris Saint-Germain. Jak informuje dziennik, Brazylijczyk chętnie świętował triumf byłego zespołu, w którym nadal ma kilku kolegów, by wspomnieć tylko czterech kapitanów. Być może był to niewielki gest, ale to one pokazują, że 31-latek w sposób szczególny wspomina swój okres na Camp Nou. Już w tym miesiącu ponownie pojawiły się doniesienia o możliwym powrocie napastnika, który tym razem ma już na pewno pożegnać się z PSG. Wydaje się jednak, że pod względem finansowym tego typu operacja nie ma prawa bytu.

Neymar rozegrał w tym sezonie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i 17 asyst.

