Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Kolo Muani na liście życzeń Manchesteru United, w grze transfer wart 70 mln

Manchester United w ostatnie lato wydał ponad 200 milionów euro na nowych zawodników. Było to pierwsze okno transferowe pod czujnym okiem nowego zarządu i grupy INEOS. Sir Jim Ratcliffe zapowiedział, że proces przebudowy pierwszego zespołu będzie kontynuowany w następnych okresach transferowych. Co za tym idzie, kibice Czerwonych Diabłów mogą spodziewać się następnych nowych twarzy w zespole Erika ten Haga.

Według informacji przekazanych przez portal Fichajes wynika, że na liście życzeń Manchesteru United znalazł się gwiazdor PSG. Klub z Old Trafford chce zrobić wszystko, aby latem przyszłego roku do drużyny dołączył Randal Kolo Muani. Według powyższego źródła Czerwone Diabły są w stanie złożyć ofertę w wysokości aż 70 milionów euro. Warto zaznaczyć, że Francuz nie może liczyć na regularną grę w paryskim klubie. U trenera Luisa Enrique pełni on tylko rolę zmiennika. Co więcej, Hiszpan z chęcią pozbyłby się 25-latka.

Kolo Muani trafił do PSG latem 2023 roku za 95 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt. W swoim pierwszym sezonie na Parc des Princes wystąpił łącznie w 40 meczach, w których zdobył 9 goli i zanotował 6 asyst. Po odejściu Kyliana Mbappe miał pełnić kluczową rolę w zespole, lecz ostatecznie pod nieobecność swojego rodaka spędził na murawie tylko 366 minut w 9 meczach kampanii 2024/2025.