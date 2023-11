Imago / Jan Heubner Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Newcastle United chce sprowadzić zimą do klubu napastnika

Za cel obrali piłkarza robiącego furorę w Bundeslidze

Serhou Guirassy może trafić do Premier League

Duży transfer nagrodą za wysoką skuteczność

Piorunujący początek sezonu ma za sobą Serhou Guirassy. Napastnik reprezentacji Gwinei imponuje swoją skutecznością w polu karnym rywali. W bieżącym sezonie uzbierał już 15 bramek w lidze w 9 rozegranych meczach. Imponująca statystyka pozwala mu walczyć o koronę króla strzelców z napastnikiem Bayernu Monachium. W VFB Stuttgart urodzony we Francji piłkarz występuje od dwóch sezonów. Do Bundesligi trafił z francuskiego Rennes za 9 milionów euro. W barwach “Die Roten” łącznie zagrał 38 spotkań, w których 30 razy zdobywał bramkę.

Według medialnych doniesień zainteresowanie 27-letnim napastnikiem wyraża Newcastle United. “Sroki” chcą podczas nadchodzącego okienka transferowego wzmocnić potencjał ofensywny swojego zespołu. Eddie Howe widzi w Gwinejczyku idealnego kandydata do gry w wyjściowej jedenastce. Gdyby gwiazda Stuttgartu zdecydowała się przejść do Premier League, to o miejsce w składzie walczyłby z czterema zawodnikami. W ekipie z St. James Park obecnie grają: Callum Wilson, Chris Wood, Alexander Isak oraz Allan Saint-Maximin.