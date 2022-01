PressFocus Na zdjęciu: Diego Carlos

Diego Carlos był jednym z celów transferowych Newcastle United na styczniowe okno transferowe. Klub Premier League prawdopodobnie jednak wycofa się z negocjacji z Sevillą. Powodem jeszcze przede wszystkim brak postępu w rozmowach.

Newcastle United mimo dużego transferowego budżetu ma problem z finalizacją transferowych rozmów

Klub Premier League prawdopodobnie wycofa się z rozmów w sprawie transferu Diego Carlosa

Dwie oferty angielskiego klubu zostały odrzucone przez Sevillę

Diego Carlos za drogi dla Newcastle

28-letni Brazylijczyk był jednym z transferowych priorytetów Newcastle, które szuka wzmocnień drużyny na drugą połowę sezonu. Transfer Diego Carlosa prawdopodobnie jednak nie dojdzie do skutku, a powodem tego są zbyt wygórowane oczekiwania finansowe Sevilli.

Newcastle w ostatnim czasie złożyło dwie oferty za brazylijskiego obrońcę – opiewające na około 25 i 30 milionów funtów – ale obie zostały odrzucone przez hiszpański klub. Sevilla nie zmienia bowiem swojego stanowiska i oczekuje za swojego piłkarza co najmniej 50 milionów funtów.

Choć klub doszedł już do porozumienia z samym piłkarzem w sprawie podpisania pięcioletniego lukratywnego kontraktu, do przekonanie Sevilli do sprzedaży piłkarza wydaje się obecnie niemożliwe. Jak informuje Express Sport, Newcastle poważnie rozważa zakończenie rozmów, by skupić się na innych alternatywnych celach.

Niewykluczone, że wpływ na takie stanowisko Srok miały również informacje, jakoby inny klub Premier League wyrównał ich ofertę. Doniesienia te były zaskakujące i niewykluczone, że mijały się z prawdą, a miały na celu jedynie zachęcenie Newcastle do zwiększenia oferty. W trakcie tego okna transferowego żaden z angielskich klubów nie był bowiem łączony z Diego Carlosem, a także żaden raczej nie byłby w stanie wyrównać oferty kontraktu, jaką Newcastle przedstawiło piłkarzowi.

