Angielskie media informowały w tym tygodniu, że Newcastle United złożyło Benfice ofertę transferowa za Darwina Nuneza. Klub z Lizbony ją odrzucił, a to według The Telegraph zniechęciło Sroki do podejmowania dalszych prób. Angielski klub ma się skupić od teraz nowym celu transferowym, jakim jest Ivan Toney.

Marzeniem właścicieli Newcastle był transfer Darwina Nuneza

Urugwajczyk chce jednak grać w klubie, który będzie występował w Lidze Mistrzów

Zamiast Nuneza, Sroki mogą pozyskać latem Ivana Toneya

Toney opcją ekonomicznie przystępną

Darwin Nunez jest postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych napastników młodego pokolenia. Urugwajczyk strzela jak na zawołanie, a jego umiejętności techniczne, szybkość i wykończenie wzbudzając niemały podziw. Napastnik ma duże ambicje i może już latem odejść z Benfiki do silniejszego zespołu. Zamarzyło go sobie m.in. Newcastle United, które planuje latem wzmocnić się na wielu pozycjach.

Według The Telegraph Sroki nie mają zbyt wielkich szans na zakontraktowanie Nuneza, gdyż celem napastnika jest transfer do klubu rywalizującego w Lidze Mistrzów. Do tego budujące dopiero swoją pozycję na arenie międzynarodowej, dzięki pieniądzom nowych właścicieli Newcastle United, aspirować na razie nie może.

Jako potencjalne wzmocnienie Newcastle wymienia się także Ivana Toneya, którzy w tym sezonie w barwach Brentford strzelił już 12 goli. Anglik byłby też dużo tańszą opcją aniżeli Nunez. 26-latek w przeszłości reprezentował już barwy tego klubu, ale wówczas nie zdołał się na stałe przebić do podstawowego składu. Jego przygoda ze Srokami zakończyła się na zaledwie czterech rozegranych spotkaniach.

