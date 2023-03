Pressfocus Na zdjęciu: Kieran Tierney

Ambicją Newcastle jest nowy lewy obrońca

Na celowniku jest defensor reprezentujący Arsenal

Piłkarzowi zostały trzy lata kontraktu

Newcastle szuka wzmocnia u lidera Premier League

Newcastle zasłużyło na wiele pochwał za wyniki osiągane w sezonie 2022/2023. Sroki długo znajdowały się na pozycji dającej im awans do Ligi Mistrzów. Eddie Howe z każdym miesiącem przekonuje się jednak, że jego zespół musi zostać wzmocniony latem. Newcastle spadło w tabeli na szóstą lokatę.

W polepszeniu wyników Newcastle, ale już w sezonie 2023/2024, miałby pomóc Kieran Tierney. Szkot trafił do Arsenalu w 2019 roku. Od tego momentu zrobił dla Kanonierów wiele dobrego. W koszulce londyńczyków rozegrał on 113 meczów. W bieżącej kampanii Tierney musi uznać wyższość Ołeksandra Zinchenki, co skłania go do zmiany pracodawcy.

Arsenal na lewej obronie ma do dyspozycji lepszego piłkarza, więc Kanonierzy mogą pozwolić Szkotowi ma transfer. Londyńczycy na potencjalnej transakcji zarobiliby około 30 milionów funtów. Tierney ma bowiem kontrakt ważny przez trzy lata. Nie jest on jednak podstawowym graczem.

