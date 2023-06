IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Antonee Robinson

Fulham ma za sobą solidny sezon w Premier League

Jedną z najważniejszych postaci w ekipie był Antonee Robinson

The Cottagers wycenili lewego obrońcę na naprawdę sporą kwotę

Antonee Robinson na celowniku Newcastle i Marsylii

Fulham w poprzednim sezonie Premier League zajęło 10. miejsce. To był naprawdę przyzwoity sezon dla The Cottagers. Jedną z najważniejszych postaci w ekipie prowadzonej przez Marco Silvę był Antonee Robinson. Teraz Amerykanin jest łączony z przenosinami do innego klubu.

25-letni lewy obrońca to wyróżniająca się postać w zespole Fulham. W ubiegłej kampanii rozgrywek ligi angielskiej rozegrał 35 meczów, zaliczając jedną asystę. Czas gry zaprocentował zainteresowaniem ze strony większych klubów.

Jak informuje Evening Standard Antonee Robinson znalazł się na celowniku Newcastle i Marsylii. Jednak Fulham żąda za 25-latka aż 35 milionów funtów, co może stanowić problem.