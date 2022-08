PressFocus Na zdjęciu: Tanguy Ndombele

Po tym, jak niemal pewne okazało się odejście Giovaniego Lo Celso do Villarrealu, Tottenham jest bliski pozbycia się kolejnego niechcianego pomocnika. Tanguy Ndombele już jest we Włoszech, gdzie przejdzie badania przed podpisaniem umowy z Napoli.

Tottenham finalizuje transfery dwóch swoich pomocników

Giovani Lo Celso niebawem zostanie zawodnikiem Villarrealu

Z kolei Tanguy Ndombele zostanie wypożyczony do Napoli. Francuz nie zdołał zdobyć zaufania Antonio Conte

Ndombele jest już w Neapolu, spróbuje odbudować się na wypożyczeniu

Tottenham dokonał tego lata sporo wzmocnień. Klub potrzebuje też jednak oddania zawodników, na których nie liczy Antonio Conte. Już niebawem powinna wyjaśnić się przyszłość Giovaniego Lo Celso, który ponownie zostanie piłkarzem Villarrealu.

Następnym w kolejce do odejścia jest Tanguy Ndombele. Francuz nie zdołał uzyskać zaufania Antonio Conte. Francuz wybrał się nawet na wypożyczenie. Rundę wiosenną spędził w klubie, z którego trafił do Londynu. Pół roku po powrocie do Olympique’u Lyon nie było jednak wybitne w wykonaniu 25-latka.

Mimo tego gracz nie mógł narzekać na brak zainteresowania. O jego usługi walczyły takie kluby, jak Real Betis, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton, Bayer Leverkusen czy Napoli. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik wyląduje w ostatniej z wymienionych drużyn. Jak donosi Daily Mail, Francuz wylądował już we Włoszech. Tam przejdzie badania medyczne przed finalizacją transferu. 25-latek ma trafić do Neapolu na zasadzie wypożyczenia. Partenopei będą jednak mieli opcję wykupu gracza, jeżeli zdoła przekonać do siebie innego włoskiego trenera – Luciano Spallettiego.

Ndombele w minionym sezonie wystąpił łącznie w 30 spotkaniach. Zanotował w nich po trzy bramki i asysty.

