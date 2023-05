Evan N’Dicka 30 czerwca zostanie wolnym agentem. Obrońcą interesowała się Barcelona czy kluby Premier League, ale wydaje się, że podpisze on umowę z AS Romą.

PressFocus Na zdjęciu: Evan N'Dicka

Umowa Evana N’Dicki z Eintrachtem Frankfurt wygasa 30 czerwca

Francuzem interesowały się, m.in., Barcelona, Liverpool czy Tottenham

Piłkarz najprawdopodobniej podpisze jednak kontrakt z AS Romą. Niedawno jego agenci sfotografowali się w Rzymie z Jose Mourinho

N’Dicka zmieni Bundesligę na Serie A? Agenci dali podpowiedź

Wolni agenci z doświadczeniem w czołowej lidze zawsze są rozchwytywani na rynku transferowym. Umowa Evana N’Dicki z Eintrachtem Frankfurt wygaśnie 30 czerwca i jasne jest, że 23-latek nie pozostanie w zespole Orłów.

Jego usługami interesowała się FC Barcelona, później do liderów La Ligi dołączyły takie kluby, jak Liverpool czy Tottenham. Wydaje się jednak, że ponownie zadziałała magia Jose Mourinho. Włoskie media przekonują bowiem, że środkowy obrońca porozumiał się już z AS Romą. Pewną podpowiedź dali agenci piłkarza, którzy po niedawnej wizycie w Wiecznym Mieście zrobili sobie zdjęcie z The Special One.

N’Dicka rozegrał w tym sezonie już 40 spotkań dla Eintrachtu we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

Czytaj więcej: Haaland mógł trafić do innego giganta. “Próbowaliśmy wszystkiego”.

AS Roma Bayer Leverkusen 2.16 3.40 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2023 09:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin