Edin Dzeko zostanie zawodnikiem Interu Mediolan, to już praktycznie przesądzone. Nerazzurri doszli do porozumienia z Romą w sprawie warunków transferu, a sam piłkarz udał się już do Mediolanu gdzie przejdzie badania medyczne i podpisze kontrakt.

Inter Mediolan jest blisko finalizacji transferu bośniackiego napastnika Edina Dzeko, który ma wypełnić lukę w składzie powstałą po odejściu Romelu Lukaku

Dzeko doszedł już do porozumienia z Interem i od podpisania kontraktu dzielą go tylko badania medyczne

Bośniak może nie być jedynym napastnikiem, który dołączy do drużyny podczas letniego okna transferowego

Edin Dzeko w drodze do Mediolanu

Reprezentant Bośni i Hercegowiny również doszedł do porozumienia z mistrzami Włoch w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Umowa ma obowiązywać przez najbliższe dwa lata i zapewnić piłkarzowi wynagrodzenie w wysokości pięciu milionów euro za sezon.

Dzeko będzie pierwszym napastnikiem, który dołączy do Interu, po tym jak mediolański klub dał “zielone światło” Romelu Lukaku na przejście do Chelsea. Belg przeniesie się do londyńskiego klubu za 115 milionów euro.

Przenosiny Dzeko do Interu nie wykluczają sprowadzenia przez Nerazzurrich jeszcze jednego napastnika. Jak informuje Sky Sport Italia na celowniku Interu cały czas pozostają Duvan Zapata z Atalanty Bergamo i Joaquin Correa z Lazio Rzym. Negocjacje w ich sprawie będą jednak znacznie trudniejsze, bowiem ich kluby mają aktualnie wysokie oczekiwania.

Według włoskich mediów kandydatami do gry w Interze pozostają również Moise Kean i Gianluca Scamacca.

