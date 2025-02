Napoli zainteresowane piłkarzem Milanu. To opcja rezerwowa

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli czeka na decyzję – Okafor w rezerwie za Saint-Maximina

Napoli wciąż szuka wzmocnień ofensywy i według “Sky Sport Italia” ma już przygotowaną alternatywę na wypadek niepowodzenia w rozmowach dotyczących Allana Saint-Maximina. Klub z Neapolu osiągnął wstępne porozumienie z agentami Noaha Okafora i może sfinalizować transfer napastnika Milanu w ostatnich godzinach mercato.

Szwajcar był bliski przejścia do RB Lipsk na początku stycznia, ale transfer do Bundesligi upadł po testach medycznych. Teraz Napoli widzi w nim potencjalne wzmocnienie ataku, choć priorytetem pozostaje Saint-Maximin, który jest wypożyczony do Fenerbahce, ale formalnie nadal należy do Al-Ahli. Jeśli negocjacje w sprawie Francuza zakończą się fiaskiem, Partenopei natychmiast przystąpią do finalizacji transferu Okafora.

Milan jest gotowy na odejście Szwajcara i już wytypował jego następcę. Klub chce sprowadzić Joao Felixa z Chelsea, a jego agent Jorge Mendes prowadzi rozmowy w sprawie możliwego wypożyczenia Portugalczyka do Serie A.

Wszystko wskazuje na to, że ostateczna decyzja w sprawie przyszłości Okafora zapadnie w ostatnich godzinach okna transferowego. Jeśli Napoli nie dopnie transferu Saint-Maximina, Milan może stracić swojego napastnika na rzecz rywala z Serie A.