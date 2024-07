News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Billy Gilmour

Billy Gilmour pod lupą Napoli, Brighton otrzyma drugą ofertę

Napoli w trakcie bieżącego okna transferowego skupiało się do tej pory na wzmocnieniach w formacji defensywnej. Do klubu trafili m.in. Alessandro Buongiorno, Rafa Marin czy Leonardo Spinazzola. Aktualnie prezydent Aurelio De Laurentis poświęcił swoją uwagę na zawodników, grających w środku pola. Na radarze neapolitańczyków znalazł się Billy Gilmour z Brighton & Hove Albion.

Partenopei jakiś czas temu złożyli nawet ofertę za reprezentanta Szkocji, lecz została ona odrzucona. Mewy uznały, że kwota 9,5 milionów euro nie jest wystarczająca, aby zgodzić się na sprzedaż utalentowanego pomocnika. Corriere dello Sport informuje jednak, że rozmowy pomiędzy klubami wciąż trwają, a porozumienie jest coraz bliżej. Na dniach ma zostać przedstawiona druga oferta, która będzie znacznie bliższa żądaniom angielskiego klubu.

Włoska gazeta zaznacza, że wyższa propozycja będzie możliwa bezpośrednio po sprzedaży Gaetano do Cagliari. Napoli na sprzedaży swojego piłkarza może zarobić od 8 do 12 mln euro, a część tej kwoty zostanie zainwestowane we wzmocnienia pierwszego zespołu.

Billy Gilmour w poprzednim sezonie w barwach Brighton rozegrał 41 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Wcześniej występował w Chelsea, z którą odniósł triumf w Lidze Mistrzów w 2021 roku.