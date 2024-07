Napoli walczy o piłkarza Brighton. Podwyższa ofertę

Według doniesień z Anglii, Napoli złożyło otwierającą ofertę za Billy'ego Gilmoura, która została odrzucona przez Brighton and Hove Albion, ale klub z Neapolu planuje zwiększyć swoją propozycję. "The Telegraph" i "Sky Sports" informują, że Antonio Conte zdecydowanie postawił na szkockiego pomocnika, aby wzmocnić środek pola.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Billy Gilmour

Gilmour wysoko na liście życzeń Napoli

Pierwsza propozycja Napoli za Billy’ego Gilmoura wyniosła około 9,5 miliona euro, ale została szybko odrzucona przez Brighton. Azzurri nie poddają się i planują zwiększyć ofertę w przyszłym tygodniu do około 14 milionów euro.

Transfer do Napoli oznaczałby ponowne spotkanie Gilmoura z Antonio Conte, który już wcześniej pracował z nim w Chelsea przed jego przejściem do Brighton za 8,3 miliona euro we wrześniu 2022 roku. Gilmour, który zaledwie miesiąc temu skończył 23 lata, ma na swoim koncie 79 występów w Premier League i kontrakt ważny do czerwca 2026 roku.

Gilmour rozwijał się w zespole Mew pod okiem Roberto De Zerbiego, dlatego teraz rodzi się pytanie, czy nowy menedżer Brighton, Fabian Hurzeler, będzie chciał zatrzymać pomocnika w swoim składzie. Napoli jest jednak zdeterminowane, aby pozyskać młodego Szkota, co może oznaczać intensyfikację negocjacji w najbliższych dniach.

Napoli widzi w Gilmourze kluczowy element do wzmocnienia swojego składu przed rozpoczęciem kolejnej kampanii. Antonio Conte, mając już doświadczenie w pracy z młodym pomocnikiem, wierzy, że jego umiejętności i potencjał idealnie wpasują się w taktykę zespołu.

Zobacz również: Osimhen o krok od PSG. Napoli gotowe na ustępstwa