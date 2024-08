ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Aurelio de Laurentis

David Neres przechodzi do Napoli za 30 mln euro

Napoli podczas letniego okna transferowego nie podejmowało pochopnych decyzji związanych ze wzmocnieniami. Póki co pod Wezuwiusz trafiło tylko trzech nowych zawodników za łączną kwotę 47 milionów euro. Natomiast w najbliższych dniach Antonio Conte otrzyma do dyspozycji skrzydłowego, który przeprowadzi się do Włoch z ligi portugalskiej. Jak przekazał Fabrizio Romano nowym piłkarzem Partenopei zostanie David Neres.

Włoski dziennikarz poinformował, że kwota transferu została ustalona na poziomie 30 milionów euro. Oznacza to, że David Neres będzie jak na razie drugim najdroższym piłkarzem Napoli podczas letniego okna transferowego. Więcej zapłacili tylko za Alessandro Buongiorno, który kosztował prezydenta klubu 35 mln euro. Neres do Neapolu przyleci w niedzielę, zaś w poniedziałek przejdzie testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.

Fabrizio Romano udzielił również informacji, które spodobają się kibicom Napoli. Jego zdaniem klub pracuje nad kolejnymi transferami, które mają zostać przeprowadzone przed zamknięciem okna transferowego w Serie A. Niewykluczone, że chodzi m.in. o Romelu Lukaku, który od początku lata pozostaje celem transferowym nowego trenera Napoli – Antonio Conte.

Napoli rozgrywki w Serie A rozpocznie w niedzielę od wyjazdowego meczu w Weronie z Hellasem.