Napoli blisko porozumienia z Evertonem ws. transferu pomocnika

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jesper Lindstrom

Lindstrom o krok od przenosin do Evertonu

Zgodnie z doniesieniami “Il Corriere dello Sport”, Napoli prowadzi zaawansowane rozmowy z Evertonem w sprawie sprzedaży Jespera Lindstroma. Włoscy dziennikarze informują, że Partenopei mają „dobre przeczucia” co do pozytywnego zakończenia negocjacji z klubem Premier League. “Sky Sport Italia” dodaje, że oprócz Evertonu, inne kluby również interesują się duńskim zawodnikiem. Jednak według “Corriere dello Sport”, to właśnie The Toffees są najbliżsi sfinalizowania tego transferu. Napoli liczy na szybkie osiągnięcie porozumienia.

Napoli jest zadowolone z możliwości transferu Lindstroma do Evertonu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Całkowity pakiet transferowy ma wynosić około 25 milionów euro. 24-letni zawodnik jeszcze nie uzgodnił warunków osobistych z Evertonem. Duńczyk dołączył do Napoli za 30 milionów euro z Eintrachtu Frankfurt latem zeszłego roku, ale zakończył swój pierwszy sezon na Stadio Maradona bez goli i asyst w 29 występach we wszystkich rozgrywkach.

Transfer do Evertonu może okazać się nowym początkiem dla Jespera Lindstroma, który będzie miał szansę udowodnić swoje umiejętności w Premier League po niezbyt udanym roku spędzonym na włoskich boiskach. Dla Evertonu, który stara się wzmocnić swój skład, Lindstrom może być cennym dodatkiem, jeśli tylko nawiąże formą do czasów gry w Eintrachcie Frankfurt.

