Według portugalskiego dziennika A Bola Viktor Gyokeres wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League. Sam piłkarz w rozmowie ze szwedzkim portalem Fotbollskanalen przyznał jednak, że póki co nie traktuje poważnie medialnych spekulacji.

IMAGO / Henrique Casinhas Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres to jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w tym sezonie

Reprezentant Szwecji wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku

Sam zawodnik na razie nie skupia się jednak na medialnych spekulacjach

Viktor Gyokeres: To znak, że dobrze się spisuję

Portugalski dziennik “A Bola” w ostatnich tygodniach informował, że Viktor Gyokeres znajduje się na radarze takich klubów jak Arsenal, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain oraz AC Milan. Sam piłkarz kilka dni temu wypowiedział się na temat swojej przyszłości.

– Informacje z mediów? To znak, że dobrze się spisuję. Nie traktuję tego jednak zbyt poważnie, ponieważ to tylko spekulacje. Ale oczywiście czytanie tego jest świetną zabawą. Zobaczymy, co stanie się najbliższego lata. Bardzo dobrze czuję się w Sportingu Lizbona i nie stresuję się okienkiem – powiedział Viktor Gyokeres w wywiadzie udzielonym portalowi “Fotbollskanalen”.

25-letni napastnik w 39 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 36 bramek i zaliczył 14 asyst dla Sportingu Lizbona. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro.