IMAGO / News Images Na zdjęciu: Armando Broja

Armano Broja nie ma pewnej pozycji w Londynie

Albańczyk może opuścić Chelsea w zimowym oknie transferowym

22-latek wzbudził zainteresowanie z wielu stron, ale piłkarz nie patrzy przychylnie na każdą opcję

Chelsea pożegna napastnika? Mnóstwo chętnych na transfer

Chelsea ma problem z finalizowaniem sytuacji strzeleckich. Między innymi przez to The Blues są w dolnej połowie tabeli. Do Londynu zimą może trafić światowej klasy napastnik. Niewykluczone, że doprowadzi do odejścia jednego ze snajperów.

Zainteresowanie na rynku transferowym wzbudza Armando Broja, który z Chelsea związany jest od wieku juniorskiego. W pierwszym zespole Albańczyk rozegrał prawie 30 meczów. Jego bilans to dwa gole i tyle samo asyst.

Broja zimą może pożegnać się z Chelsea. Fabrizio Romano ujawnił, że 22-latek nie rozważa przenosin do tureckiej ekstraklasy. Zainteresowane transferem są kluby z Premier League oraz spoza Anglii