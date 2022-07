fot. PressFocus Na zdjęciu: Nani

Nani zdecydował się na rozwiązanie kontraktu z włoską Venezią i na początku lipca został wolnym zawodnikiem. Kolejnym krokiem 112-krotnego reprezentanta Portugalii jest przeprowadzka do Australii, gdzie podpisał roczną umowę z tamtejszym Melbourne Victory.

Nani zdecydował się na rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron z włoską Venezią

Były skrzydłowy Manchesteru United związał się umową z Melbourne Victory

Współpraca będzie obowiązywać przez najbliższy sezon

Nani nie myśli o zakończeniu kariery

35-letni Portugalczyk ostatnie pół roku spędził we Włoszech, gdzie reprezentował barwy Venezii. Zaliczył on łącznie zaledwie 10 ligowych spotkań, co przełożyło się na jedną asystę. Venezia zanotowała słaby sezon, który przypieczętowała spadkiem do Serie B, a kontrakt Naniego został rozwiązany za porozumieniem stron.

Skrzydłowy nie myśli jednak o zakończeniu kariery, a po kilku dniach poszukiwania klubu, ogłoszone zostały jego przenosiny do Melbourne Victory. Weteran angielskich boiskach podpisał roczny kontrakt z czterokrotnym mistrzem Australii.

W rozmowie z klubowymi mediami Nani zarzekał, że jest gotowy na nowe wyzwanie, a ponadto wychwalał kibiców swojego nowego zespołu.

– Jestem podekscytowany przenosinami do A-League i nie mogę się doczekać nadchodzącego wyzwania w Melbourne Victory. Z tego co widziałem, kibice w Melbourne są nie tylko najlepsi w lidze, ale rywalizują z atmosferą w Europie. Nie mogę się doczekać, aby być częścią tej ekipy i grać dla kibiców w nadchodzącym sezonie – powiedział Nani.

W przeszłości Portugalczyk z powodzeniem występował w ekipie Manchesteru United, gdzie rozegrał łącznie 229 spotkań, a jego bilans wynosi 41 trafień i 73 asysty.

