Youssufa Moukoko on contract expiring in June: “I will make my decision at the right moment. I feel so happy at BVB and I know Edin Terzić trusts me”. 🚨🟡⚫️ #BVB



“You’ll find out if I decide to stay at BVB or not”, Moukoko added. pic.twitter.com/0fDJJPuOkJ