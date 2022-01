PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Witalij Mykołenko

Everton w pierwszym dniu 2022 roku potwierdził transfer ukraińskiego obrońcy. Do drużyny z Goodison Park dołączył Witalij Mykołenko, który podpisał z klubem 4,5-letni kontrakt.

Everton potwierdził transfer reprezentanta Ukrainy

Witalij Mykołenko przeniósł się do klubu Premier League z Dynama Kijów

22-latek był podstawowym zawodnikiem ukraińskiego klubu i regularnie występuje w reprezentacji Ukrainy

Reprezentant Ukrainy w Evertonie

Mykołenko dołączył do Evertonu na zasadzie definitywnego transferu z Dynama Kijów. 22-latek występuje na pozycji lewego obrońcy.

– Przejście do Evertonu to duży i ważny krok w moim życiu. Zawsze marzyłem o grze w Premier League. Angielska piłka to miejsce, gdzie narodziła się ta gra i myśle, że bardzo dobrze będzie pasować do mojego stylu. Mam 22 lata, ale nie czuję się już jako młodzik. Mam doświadczenie z gry na poziomie europejskim i mam nadzieję, że będę się dalej rozwijał jako zawodnik – powiedział Mykołenko.

– Lubię grać ofensywnie i wychodzić do ataku, kiedy tylko mogę. Nowoczesna piłka wymaga tego, by obrońcy byli w stanie zarówno atakować, jak i bronić. Myślę, że jestem wszechstronnym obrońcą, który może grać na różnych pozycjach. Wierzę jednak, że najważniejszymi atrybutami są chęć i zaangażowanie. Będę dążył do tego, by wnieść te cechy. Mam nadzieję, że nie zajmie mi zbyt wiele czasu, aby się tu zadomowić i przyzwyczaić do tego stylu gry – dodał ukraiński obrońca.

Mykołenko jest wychowankiem Dynama Kijów, w barwach którego rozegrał łącznie 132 spotkania, zdobywając siedem goli i dokładając 20 asyst. Na koncie ma również 21 występów w reprezentacji Ukrainy.

