fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Kostić

Filip Kostić ma za sobą niezły sezon. Serb wygrał Ligę Europy z Eintrachtem Frankfurt, zostając jednocześnie wybrany przez ekspertów najwartościowszym zawodnikiem tych rozgrywek. Niewykluczone, że wkrótce piłkarz zasili szeregi jednej z ekip z Premier League.

Filip Kostić latem może zamienić Bundesligę na Premier League

Nowe wieści na temat Serba przekazało Daily Express

29-latek znalazł się podobno na celowniku Tottenhamu Hotspur

Tottenham może wzmocnić się kosztem Eintrachtu

Filip Kostić to zawodnik, który dołączył do Eintrachtu z HSV w 2019 roku za zaledwie sześć milionów euro. 29-latek ma umowę ważną z klubem z Bundesligi do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem najnowsze doniesienia na temat przyszłości piłkarza przekazał Daily Express.

Wierząc wieściom angielskich dziennikarzy, to reprezentant Serbii znalazł się na celowniku Tottenhamu Hotspur. Kostić ma być uważany za jednego z głównych celów Antonio Conte na letnie okno transferowe. Wpływ na taki obrót wydarzeń miały mieć udane występy piłkarza na arenie międzynarodowej.

Kostić w trakcie kampanii 2021/2022 wystąpił łącznie w 43 spotkaniach, notując w nich siedem trafień i 15 asyst. Dzisiaj rynkowa wartość piłkarza wynosi 20 milionów euro.

Eintracht rozgrywki ligi niemieckiej zakończył na 11. pozycji z dorobkiem 42 punktów. Tymczasem w Lidze Europy w finale pokonał po serii rzutów karnych Rangers FC. W starciu przeciwko szkockiej ekipy Kostić zanotował asystę przy golu strzelonym przez Rafaela Borre’a.

