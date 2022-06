Możliwy kontrowersyjny transfer w Premier League

Pressfocus Na zdjęciu: Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum nie sprawdził się w PSG. Holendra kusi wizja powrotu do Premier League. Transfer do jednego z klubów byłby sporą kontrowersją.

Tego lata Georgino Wijnaldum może wrócić do Premier League

O piłkarza zabiega kilka drużyn

Jedną z nich jest Everton

Holender może znów grać w Liverpoolu

Latem minionego roku Georginio Wijnaldum zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Liverpoolem. Holender był blisko przenosin do Barcelony. Los piłkarza zmienił się o 180 stopni, gdy z pokaźną ofertą kontraktu wkroczyło PSG. Paryżanie przelicytowali hiszpańskiego giganta i sprowadzili 31-latka, którego od sezonu 2022/2023 możemy znów oglądać w Premier League. Zainteresowany jest Everton.

Wijnaldum w PSG nie był traktowany jak zawodnik podstawowego składu. Holender występował z konieczności, a ponadto nie prezentował wybitnej formy. We wszystkich rozgrywkach pojawił się na boisko 38 razy. Na murawie spędził niespełna dwa tysiące minut. W tym czasie strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst.

Dla 30-latka powrót do Premier League to sprowadzone środowisko, w którym czuje się świetnie. Wijnalduma na swoim celowniku ma kilka klubów. Jedna z opcji do powrót do Liverpoolu i reprezentowanie Evertonu, który potrzebuje polepszyć jakość w środku pola. Transfer do tej drużyny byłby kontrowersyjny z racji na derbową rywalizację Liverpoolu i Evertonu. Z tej racji mało jest graczy, którzy mają te dwie ekipy w swoim CV. Wijnaldum jest łączony także z Leicester i West Hamem.

