Mourinho wprost o reprezentancie Polski. Zawsze chciał jego transferu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szczerze o Sebastianie Szymańskim

Na początku czerwca 2024 roku Jose Mourinho został oficjalnie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec tureckiego Fenerbahce. Dla wielu było to ogromne zaskoczenie, bo po raz pierwszy od kilkunastu lat Portugalczyk wylądował w lidze spoza ścisłej europejskiej czołówki.

W ten sposób słynny trener został opiekunem Sebastiana Szymańskiego, który dużo wcześniej trafił do tureckiego klubu. Polak zanotował imponujące liczby w sezonie 2023/2024 i teraz będzie miał okazję je poprawić już pod wodzą Mourinho.

Sam Portugalczyk w rozmowie z NTVSpor.net wyróżnił Szymańskiego, mówiąc, że od zawsze był dla niego jednym z celów transferowych.

– Zawsze znajdował się na mojej liście kolejnych zawodników do transferów. Jestem bardzo zadowolony, że nasze ścieżki skrzyżowały się w Fenerbahce – przyznał The Special One.

Można się spodziewać, że Szymański będzie odgrywał naprawdę ważną rolę w drużynie Fenerbahce. Jeśli Mourinho trafi swoimi pomysłami do piłkarzy, to Polak ma szansę na naprawdę znaczący rozwój. Nadrzędnym celem klubu jest odzyskanie mistrzostwa, bo w ubiegłym sezonie po zaciętej walce triumfowało Galatasaray.

