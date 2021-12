fot. PressFocus Na zdjęciu: Clement Lenglet

Clement Lenglet jest jednym z kilku piłkarzy FC Barcelony, których przyszłość w ekipie z Camp Nou jest niepewna. Francuz nie należy do pierwszoplanowych postaci w drużynie Xaviego Hernandeza. Możliwe zatem, że zawodnik niebawem zmieni barwy klubowe.

Clement Lenglet może być jednym z zawodników Blaugrany, który wkrótce zmieni klub

El Nacional sugeruje, że zawodnik znalazł się na celowniku klubu z Serie A

Zwolennikiem transferu Francuza jest Jose Mourinho

AS Roma chce defensora Barcelony

Clement Lenglet trafił do Barcy w 2018 roku z Sevilli. Od momentu, gdy transfer zawodnika doszedł do skutku, to jego notowania regularnie spadają. Jeszcze w grudniu 2019 roku rynkowa wartość piłkarza wynosiła 60 milionów euro. Dzisiaj ta suma jest cztery razy mniejsza.

Lenglet w hierarchii obrońców Blaugrany aktualnie wyprzedza praktycznie tylko Samuela Umtitiego. Tym samym zawodnik jest jak najbardziej do zastąpienia w drużynie z Camp Nou. W związku z tym, że lada moment otworzy się zimowe okienko transferowe, to nie milkną spekulacje na temat przyszłości 26-latka.

Zobacz także: Lenglet miał pozytywny wynik testu na koronawirusa

Jednym z klubów, który może złożyć wkrótce ofertę w sprawie Lengleta, jest AS Roma. Zwolennikiem transferu z udziałem piłkarza jest Jose Mourinho, który ma plan, aby wzmocnić defensywę. Giallorossi w tej kampanii grają zwykle w ustawieniu z trzema defensorami, mając tylko czterech środkowych obrońców.

Kluczową postacią rzymian jest przede wszystkim Chris Smalling. Ponadto w obronie Romy mogą grać Gianliuca Mancini, Marash Kumbulla oraz Roger Ibanez. Zatem zawodnik taki jak Lenglet mógłby być bezcenny dla byłego trenera Realu Madryt w zespole ze Stadio Olimpico. Ostatnio słowo będzie jednak należało do szkoleniowca Barcelony.

Klub z Camp Nou ma nadzieję, że może zarobić na sprzedaży Lengleta mniej więcej 20 milionów euro. 15-krotny reprezentant Francji ma umowę z Barceloną do 2026 roku. W tym sezonie wystąpił łącznie w 13 meczach.

Czytaj więcej: Barcelona sfinalizowała drugi transfer. Miliard w klauzuli odstępnego

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin