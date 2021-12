PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

FC Barcelona poinformowała we wtorkowe popołudnie o sfinalizowaniu transferu Ferrana Torresa. 21-letni napastnik przenosi się na Camp Nou na zasadzie definitywnego transferu z Manchesteru City.

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła we wtorek pozyskanie Ferrana Torresa

Hiszpański napastnik wraca do ojczyzny po półtorarocznej przerwie

21-latek leczy obecnie kontuzję stopy, ale w katalońskim zespole powinien zadebiutować już w styczniu

Ferran Torres na pięć lat w Barcelonie

FC Barcelona porozumienie w sprawie transferu reprezentanta Hiszpanii osiągnęła już w ubiegłym tygodniu. W niedzielę utalentowany zawodnik pojawił się w stolicy Katalonii, a od poniedziałkowego poranka przechodził badania medyczne. We wtorek doszło do finalizacji transferu, na mocy którego Ferran Torres reprezentował będzie barwy Barcelony do 30 czerwca 2027 roku. W umowie znalazła się klauzula z kwotą odstępnego w wysokości miliarda euro.

Według nieoficjalnych informacji kwota transferu opiewa na 55 miliony euro i zostanie spłacona w czterech ratach. Pierwsza część na konto Manchesteru City ma trafić dopiero po zakończeniu obecnego sezonu.

Barcelona poinformowała również, że oficjalna prezentacja piłkarza odbędzie się 3 stycznia. Kibice katalońskiego klubu na pierwszy występ Ferrana Torresa w barwach Dumy Katalonii będą musieli jeszcze poczekać, bowiem piłkarz nadal zmaga się z urazem prawej stopy. Kontuzja nie jest jednak poważna i piłkarz powinien być. do dyspozycji Xaviego Hernandeza jeszcze w styczniu.

Ferran Torres jest wychowankiem Valencii, w której barwach debiutował na boiskach La Liga. Do tej pory w hiszpańskiej ekstraklasie rozegrał 71 spotkań, zdobywając sześć bramek i dokładając do tego siedem asyst. Latem 2020 roku przeniósł się za 28 milionów euro do Manchesteru City, w którym spędził ostatnie półtora roku. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w zespole prowadzonym przez Josepa Guardiola rozegrał 43 spotkania, strzelając w nich 16 goli.

Hiszpan jest drugim zawodnikiem, który zasili szeregi zespołu Xaviego Hernandeza. Już kilka tygodni temu Duma Katalonii poinformowała o podpisaniu kontraktu z doświadczonym Danim Alvesem, który wraca do kilku po kilkuletniej przerwie.

