Jose Mourinho stał się głównym kandydatem do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Portugalii. AS Roma nie wyobraża sobie natomiast, aby mógł on pełnić dwie role jednocześnie – informuje “La Gazzetta dello Sport”. Portugalska federacja rozstała się z Fernando Santosem Faworytem do zastąpienia go jest Jose Mourinho W grę wchodziło objęcie posady selekcjonera przy jednoczesnym pozostaniu na

Czytaj dalej…