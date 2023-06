Według informacji Dawida Dobrasza z portalu "Meczyki.pl", Krystian Palcz, wychowanek Lecha Poznań jest bardzo blisko przenosin do Motoru Lublin. 19-latek w zakończonym sezonie był na wypożyczeniu w Sandecji Nowy Sącz, gdzie rozegrał 10 spotkań.

PressFocus Na zdjęciu: Krystian Palacz, Lech Poznań

Motor Lublin szuka wzmocnień przed sezonem w 1. lidze

Beniaminek jest blisko pozyskania Krystiana Palacza z Lecha Poznań

Wcześniej lublinianie pozyskali m.in. Mathieu Scalet z Podbeskidzia

Motor Lublin się zbroi

Motor Lublin, to jeden z trzech beniaminków, których zobaczymy na poziomie Fortuna 1. ligi w nadchodzącym sezonie. Podopieczni Goncalo Feio awansowali do ligi poprzez baraże, ale to nie oznacza, że mogą być skazywani na porażkę. Wręcz przeciwnie, lublinianie wydają się być najmocniejszym beniaminkiem ligi.

Teraz klub może wzmocnić kolejny piłkarza. Według informacji Dawida Dobrasza z portalu “Meczyki.pl”, Krystian Palacz, wychowanek Lecha Poznań jest bardzo blisko przenosin do Motoru Lublin. 19-latek w zakończonym sezonie był na wypożyczeniu w Sandecji Nowy Sącz, gdzie rozegrał 10 spotkań.

Dotychczas Motor poinformował o czterech ciekawych ruchach transferowych. Z beniaminkiem związał się Dariusz Kamiński z GKS-u Jastrzębie, Mathieu Scalet z Podbeskidzia, Kacper Śpiewak z Termalicki oraz Bartosz Wolski z Stali Rzeszów.

Czytaj więcej: Były gwiazdor Wisły wróci do Ekstraklasy? Widzew podejmie kolejną próbę ściągnięcia go do siebie