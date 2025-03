Morten Frendrup rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Genoi. To nie umknęło uwadze Liverpoolu - poinformował hiszpański serwis TodoFichajes.com.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Morten Frendrup

Morten Frendrup pod lupą Liverpoolu

Liverpool nie był aktywny podczas ostatniego zimowego okna transferowego, ale najprawdopodobniej dokona kilku wzmocnień składu w trakcie letniego okienka. Trener drużyny The Reds – Arne Slot – chce zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach. Zgodnie z najnowszymi informacjami hiszpańskiego serwisu “TodoFichajes.com” angielski klub może sprowadzić nowego pomocnika, ponieważ zwrócił uwagę na czołowego zawodnika Genoi – Mortena Frendrupa.

23-letni Duńczyk zanotował ogromne postępy w ostatnich miesiącach, a to oczywiście nie umknęło uwadze lepszych zespołów. Warto dodać, że nie tylko Liverpool ma chrapkę na zakontraktowanie Mortena Frendrupa, gdyż przyglądają mu się również dwaj giganci Serie A, a mianowicie Juventus oraz AC Milan. Zatem ekipa z Wysp Brytyjskich będzie musiała pokonać sporą konkurencję, żeby ściągnąć na Anfield Road piłkarza wycenianego na około 20 milionów euro.

Jednokrotny reprezentant Danii z powodzeniem występuje w barwach zespołu Rossoblu od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Stadio Luigi Ferraris za niespełna 4 miliony euro z Brondby IF, gdzie środkowy pomocnik stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającym sezonie Morten Frendrup rozegrał 30 meczów i zdobył 2 bramki. Kontrakt 23-latka z Genoą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia włoski klub w dobrej pozycji negocjacyjnej.