PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Według brytyjskich mediów, Alvaro Morata może wrócić do Premier League. Jak donosi Manchester Evening News oraz The Athletic Manchester United rozpoczął już rozmowy w sprawie transferu Hiszpana na Old Trafford. Wcześniej dziennikarze informowali, że gracz został zaoferowany Czerwonym Diabłom przez rojiblancos.

Alvaro Morata na celowniku Manchesteru United

Po kontuzji Martiala, Czerwone Diabły w trybie pilnym potrzebują wzmocnień w ofensywie

Transfer Hiszpan będzie kosztował ekipę z Old Trafford około 30 mln funtów

Manchester United pilnie szuka wzmocnień w ofensywie

Alvaro Morata ostatnie dwa sezony spędził w Juventusie na wypożyczeniu. Stara Dama chciała zatrzymać hiszpańskiego napastnika, ale włoskie media informowały, że bianconeri chcieliby renegocjować kwotę wykupu ustaloną wcześniej na poziome 35 mln eruo, na co nie zgodziło się Atletico Madryt. Od początku było jednak jasne, że gracz nie znajduje się w planach Diego Simeone i nawet, gdy wróci do Hiszpanii to najprawdopodobniej jeszcze tego lata zmieni otoczenie.

Kontuzja Anthony’ego Martiala dodatkowo uwydatniła braki w opcjach ataku dla Erika ten Haga, który od początku pobytu na Old Trafford domagał ofensywnego wzmocnienia w tym okienku transferowym. Morata miał rozczarowujący pobyt w Premier League z Chelsea w latach 2017-2020, ale mimo to może wrócić do angielskiej ekstraklasy.

Media nie mają wątpliwości, że Ateltico zgodzi się na transfer napastnika. Mówi się o kwocie około 30 milionów funtów, które usatysfakcjonują zespół z Madrytu. Bardziej problematyczne mogłyby okazać się jednak wysokie oczekiwania Moraty w kontekście jego wynagrodzenia.

Tymczasem powiązany z United Ruben Neves jest bliski podpisania nowej umowy z Wolverhampton. Czerwone Diabły były powiązane z transferem pomocnika przez jakiś czas ze względu na fiasko negocjacji z Frenkie de Jongiem, jednak The Sun donosi, że gracz, ku uciesze fanów, podpisze kontrakt z Wilkami.

